L’OM avec le Real Madrid : La nouvelle folle histoire du mercato !

Axel Cornic

Dans seulement quelques semaines, le mercato hivernal ouvrira ses portes et l’Olympique de Marseille se retrouve déjà au centre des débats. Ce n’est pas seulement le cas en France, puisque même à l’étranger on parle du club phocéen, qui aurait trouvé une nouvelle pépite en Croatie.

Cet été, il y a encore eu pas mal de changements à Marseille, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui ont débarqué lors du mercato. Et ça pourrait continuer, puisque l’OM étudierait déjà plusieurs pistes à l’étranger, avec une jeune promesse au poste de défenseur central.

L’OM en pince pour Branimir Mlačić D'après les informations du média croate Germanijak, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Branimir Mlačić, qui évolue actuellement au Hajduk Split. Agé de 18 ans, il est l’une des grandes surprises de ce début de saison et aurait donc tapé dans l’œil de Medhi Benatia et de Pablo Longoria.