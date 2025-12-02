OL - Transfert d’Endrick : Coup de tonnerre à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Et si Endrick ne débarquait finalement pas à l’OL cet hiver ? Si le deal avec le Real Madrid semble acté, rien n’a encore été signé entre les deux clubs. Florentino Pérez se laisserait ainsi le temps de la réflexion pour l’international auriverde. Un départ prématuré de Xabi Alonso pourrait notamment relancer entièrement le dossier de l’attaquant de 19 ans.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’OL travaille sur l’arrivée d’Endrick. Le club rhodanien devrait se faire prêter le Brésilien par le Real Madrid. Le deal semble même d’ores et déjà acté entre les deux parties. Mais pour le moment, rien n’a encore été signé. Tous les scénarios seraient donc possibles pour l’attaquant de 19 ans.

Un départ de Xabi Alonso pour relancer le dossier Endrick ? D’après les informations d’El Chiringuito, le Real Madrid refuserait de laisser filer Endrick en début de mercato. Florentino Pérez se laisserait ainsi le temps de la réflexion concernant l’avenir de l’international auriverde. Un départ prématuré de Xabi Alonso pourrait relancer le dossier, surtout si le potentiel nouvel entraîneur souhaite conserver le Brésilien.