Transfert : Habib Beye tente un gros coup à Paris !

A 27 ans, Ilan Kebbal a réalisé de très grosses performances depuis le début de la saison avec le Paris FC. Forcément, cela ne passe pas inaperçu et voilà que le mercato hivernal devrait être animé pour l'Algérien. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PFC, Kebbal pourrait bien ne pas s'éterniser dans la capitale.

13ème de Ligue 1, le Paris FC peut compter sur un très grand Ilan Kebbal depuis le début de la saison. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en championnat, l'Algérien permet au promu d'être dans le ventre mou jusqu'à présent. Un costume de héros que Kebbal pourrait bien changer à l'occasion du mois de janvier et du mercato hivernal.

Beye veut Kebbal à Rennes ! En effet, l'avenir d'Ilan Kebbal pourrait bien s'écrire loin de Paris et du PFC. A 27 ans, le milieu offensif algérien est très courtisé à l'approche du mercato hivernal. Pour Africafoot, le clan Kebbal a notamment confirmé un intérêt du Stade Rennais, où Habib Beye ne dirait clairement pas non pour l'ajouter à son effectif.