Il signe au Paris FC après le PSG : Le coup de tonnerre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Censé rester dans l’ombre d’Obed Nkambadio en tant que portier expérimenté après son arrivée lors du mercato estival, Kevin Trapp est désormais en concurrence avec le jeune joueur du Paris FC. L’entraîneur Stéphane Gilli a prévenu les deux gardiens durant la dernière trêve internationale que la hiérarchie était bousculée.

« La hiérarchie est clairement définie, Obed sera numéro 1 ». Malgré l’arrivée de Kevin Trapp au Paris FC durant l’été, Stéphane Gilli avait tenu à rassurer Obed Nkambadio, titulaire l’an dernier en Ligue 2, en répétant que l’ancien joueur du PSG arrivait dans la capitale comme doublure. Mais depuis, la situation a évolué en faveur de l’Allemand.

Trapp et Nkambadio désormais en concurrence Titulaire contre le LOSC, Kevin Trapp était censé enchaîné ce week-end pour la réception de l’AJ Auxerre. « Je parle souvent avec eux, ils savent comment on gère les gardiens. Obed, il continue à travailler, c'est un garçon qui a un très bel avenir. Aujourd'hui, c'est Kevin qui est là et on verra les performances », s’était justifié Stéphane Gilli en conférence de presse. Un petit pépin physique a finalement permis à Obed Nkambadio de disputer la rencontre.