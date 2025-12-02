Transfert d'Endrick : Le PSG menacé ?

Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, l'OL pourrait déjà connaitre le nom de sa première recrue. En effet, tout indique qu'Endrick débarquera du Real Madrid sous la forme d'un prêt. Le Brésilien pourrait alors intégrer l'effectif de Paulo Fonseca. Une menace à terme pour le PSG ?
En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid avec Xabi Alonso, Endrick devrait prêté cet hiver. Rien n'est encore officiel pour le Brésilien, mais aujourd'hui sa destination serait déjà connue : l'OL. Tout serait quasiment bouclé pour la venue de l'attaquant de 19 ans chez les Gones. Endrick est désormais attendu à Lyon, où il pourrait être une arme redoutable afin de lutter face au PSG en Ligue 1.
« Pour la concurrence avec le PSG, c'est nécessaire et indispensable »
Interrogé par MadeInFoot, Emmanuel Petit a réagi à cette arrivée annoncée d'Endrick à l'OL. C'est alors que le champion du monde 98 a expliqué : « Je l'espère pour Lyon. Le championnat de France a besoin d'un Lyon qui sort ses griffes. Lyon a besoin de redevenir le Lyon qu'il était avant. Pour la concurrence avec le PSG, c'est nécessaire et indispensable, pour le foot français ».
« Lyon est capable de faire quelque chose d'énorme cette saison »
« Avant, on ne parlait que des coulisses à Lyon. Aujourd'hui, on ne parle que du terrain et des performances. Donc, c'est pour moi le meilleur signe que ça va bien. Je pense que Lyon est capable de faire quelque chose d'énorme cette saison. À la fois se qualifier en Ligue des Champions et pourquoi pas aller gagner un trophée », a également confié Emmanuel Petit à propos de l'OL. A voir si avec Endrick, les Gones réussiront à atteindre ces objectifs...