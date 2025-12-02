Transfert d'Endrick : Le PSG menacé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, l'OL pourrait déjà connaitre le nom de sa première recrue. En effet, tout indique qu'Endrick débarquera du Real Madrid sous la forme d'un prêt. Le Brésilien pourrait alors intégrer l'effectif de Paulo Fonseca. Une menace à terme pour le PSG ?

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid avec Xabi Alonso, Endrick devrait prêté cet hiver. Rien n'est encore officiel pour le Brésilien, mais aujourd'hui sa destination serait déjà connue : l'OL. Tout serait quasiment bouclé pour la venue de l'attaquant de 19 ans chez les Gones. Endrick est désormais attendu à Lyon, où il pourrait être une arme redoutable afin de lutter face au PSG en Ligue 1.

« Pour la concurrence avec le PSG, c'est nécessaire et indispensable » Interrogé par MadeInFoot, Emmanuel Petit a réagi à cette arrivée annoncée d'Endrick à l'OL. C'est alors que le champion du monde 98 a expliqué : « Je l'espère pour Lyon. Le championnat de France a besoin d'un Lyon qui sort ses griffes. Lyon a besoin de redevenir le Lyon qu'il était avant. Pour la concurrence avec le PSG, c'est nécessaire et indispensable, pour le foot français ».