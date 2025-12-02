Transfert confirmé : Un buteur arrive à l’OL, c’est imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Fabrizio Romano, il n’y aucun doute : Endrick sera un joueur de l’OL à partir du mois de janvier. Le journaliste a de nouveau assuré que l’attaquant âgé de 19 ans arrivera à Lyon en provenance du Real Madrid au cours du prochain mercato hivernal. Les deux clubs doivent régler les derniers détails de leur accord, portant sur un prêt sans option d’achat.

Même si Martin Satriano s’est offert un doublé dimanche lors de la victoire face au FC Nantes (3-0), l’OL va bel et bien renforcer son attaque avec Endrick. Comme il y a une dizaine de jours, le journaliste Fabrizio Romano a de nouveau confirmé que l’international brésilien (14 sélections) devrait être prêté par le Real Madrid cet hiver.

« La décision est prise : Endrick ira à l'OL » « Je maintiens ma prédiction : je pense qu'Endrick sera le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal. La seule circonstance dans laquelle ce transfert ne se ferait pas serait si le Real Madrid devait faire face à une blessure et décidait de garder Endrick. À l'heure actuelle, ce que je peux garantir, c'est que la décision est prise : Endrick ira à l'Olympique Lyonnais », a déclaré Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.