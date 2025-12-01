Real Madrid - Transfert d’un champion du monde : La grosse révélation !

Pierrick Levallet

Joueur emblématique de la fin des années ‘90 et du début des années 2000, Roberto Carlos aurait pu évoluer... en Premier League ! Après son départ du Real Madrid en 2007, le latéral gauche brésilien a joué à Fenerbahçe en Turquie. Mais l’ancien international auriverde a révélé qu’il était tout proche de s’engager à Chelsea à cette époque.

Lorsque l’on parle des meilleurs latéraux gauches de l’histoire du football, Roberto Carlos entre naturellement dans le débat. Le Brésilien était un joueur emblématique de la fin des années ‘90 et du début des années 2000. L’ancien international auriverde a d’ailleurs fait partie des Galactiques au Real Madrid, avec Zinédine Zidane, David Beckham, Ronaldo et Luis Figo.

«J'étais tout près de signer à Chelsea» Mais chaque bonne chose a une fin. Pour Roberto Carlos, l’aventure s’est terminée en 2007 au Real Madrid. L’ancien de l’Inter Milan a ensuite passé deux ans à Fenerbahçe avant de faire son retour au Brésil puis de s’envoler pour la Russie avant de s’offrir une dernière pige en Inde.