Zinédine Zidane, la déclaration d’amour à l’étranger !

Pierrick Levallet

Ex-attaquant du PSG évoluant désormais à Fenerbahçe, Marco Asensio a passé le plus clair de son temps au Real Madrid depuis le début de sa carrière. Le joueur de 29 ans a notamment été sous les ordres d’un certain Zinédine Zidane chez les Merengue. Et l’international espagnol avoue avoir été marqué par le technicien français.

Dans l’histoire du football, peu d’entraîneurs ont réussi l’exploit que Zinédine Zidane a réalisé au Real Madrid. Le technicien français a remporté trois Ligues des champions consécutives lors de son premier passage sur le banc madrilène. Naturellement, un tel accomplissement marque les esprits. Le Ballon d’Or 1998 a notamment impressionné un certain Marco Asensio.

Zidane a marqué Asensio au Real Madrid « Un entraîneur qui m’a marqué ? Karpin à Majorque, Zinédine Zidane à Madrid » a confié l’ancien joueur du PSG dans un entretien accordé à MARCA. L’international espagnol a pourtant connu d’autres grands noms, comme Carlo Ancelotti ou encore Luis Enrique. Mais l’attaquant de 29 ans a visiblement été bluffé par Zinédine Zidane.