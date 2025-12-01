Séparation imminente : Laure Boulleau annonce la fin !

Amadou Diawara

Arrivé sur le banc de l'OGC Nice lors de l'été 2024, Franck Haise pourrait ne plus faire long feu chez les Aiglons. Alors que le club rouge et bleu enchaine les mauvais résultats, le coach de 54 ans serait sur la sellette. D'après Laure Boulleau, ça sent la fin de cycle.

Après avoir fait le plus grand bonheur du RC Lens, Franck Haise a migré vers Nice. En effet, le coach français de 54 ans est devenu le nouvel entraineur des Aiglons le 1er juillet 2024.

OGC Nice - Franck Haise : C'est bientôt terminé ? Depuis le début de cette saison 2025-2026, l'OGC Nice est à la peine. D'ailleurs, les Aiglons sont sur une terrible série de six défaites consécutives. Ce qui pourrait couter cher à Franck Haise, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2029.