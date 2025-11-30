Séparation officielle : Laure Boulleau réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La séparation était inéluctable une fois que la direction de l'OM avait pris la décision en août dernier : Adrien Rabiot, coupable de s'être battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, avait été poussé vers la sortie par le club phocéen. Son transfert a ensuite été officialisé, et peu de temps après, Laure Boulleau avait livré son point de vue sur tout ce feuilleton.

Le 15 août dernier, alors que l'OM venait de s'incliner sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1 (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s'étaient bagarrés dans le vestiaire juste après le match. La sanction est rapidement tombée : les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts et ont finalement quitté l'OM les jours suivants, en toute fin de mercato estival, et Rabiot a donc signé au Milan AC de son côté.

« C'est vraiment regrettable » Quelques jours plus tard, début septembre, Laure Boulleau s'était lâché au sujet de cette séparation un peu brutale entre Adrien Rabiot et l'OM : « Le départ de Rabiot m’inquiète réellement. C’était le joueur Ligue des champions de l’Olympique de Marseille. Et c’est vrai que je trouve ça vraiment regrettable », expliquait le consultante de Canal + sur le départ du milieu de terrain français.