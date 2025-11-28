Laure Boulleau : Sa relation secrète au PSG !

Alors que Luis Enrique a surpris tout le monde en alignant Quentin Ndjantou au coup d'envoi du choc contre Tottenham mercredi soir, Laure Boulleau a présenté le profil du jeune attaquant du PSG grâce à une source au sein du club de la capitale qu'elle a préféré garder secrète.
Laure Boulleau se confie sur Ndjantou
« Je sais que pour avoir discuté avec les personnes de l’équipe des jeunes, c’est plutôt un attaquant, un finisseur. En tout cas, c’est ce qu’ils m’ont dit. Ils étaient très contents de lui. Quand je le voyais rentrer au milieu de terrain, je me disais "Putain…", j’aimais bien. Ils me disaient : "Ils rentrent et en plus ce n’est pas son poste" », lâche-t-elle sur le plateau du Canal Champions Club.
De son côté, Luis Enrique a également encensé Quentin Ndjantou en conférence de presse : « Pour être honnête, je pense qu'il a été sensationnel. Il a la capacité d'avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps, de donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité. Je suis très content. C'est une vraie recrue. On n'est pas allé sur le mercato pour recruter un joueur comme Ndjantou (rires). Je suis très content. Il peut jouer partout et j'aime cette manière de jouer au football sans aucune peur. C'est une vraie recrue. Le premier. On est en avance sur toutes les équipes, on a signé le premier joueur. Vous êtes contents ? »