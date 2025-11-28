Laure Boulleau : Sa relation secrète au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Luis Enrique a surpris tout le monde en alignant Quentin Ndjantou au coup d'envoi du choc contre Tottenham mercredi soir, Laure Boulleau a présenté le profil du jeune attaquant du PSG grâce à une source au sein du club de la capitale qu'elle a préféré garder secrète.

A la surprise générale, Quentin Ndjantou était titulaire contre Tottenham mercredi soir. Une grande première pour le Titi du PSG en Ligue des champions. Et afin de mieux le connaître, Laure Boulleau a activé ses réseaux au sein du club de la capitale en révélant une discussion secrète.

Laure Boulleau se confie sur Ndjantou « Je sais que pour avoir discuté avec les personnes de l’équipe des jeunes, c’est plutôt un attaquant, un finisseur. En tout cas, c’est ce qu’ils m’ont dit. Ils étaient très contents de lui. Quand je le voyais rentrer au milieu de terrain, je me disais "Putain…", j’aimais bien. Ils me disaient : "Ils rentrent et en plus ce n’est pas son poste" », lâche-t-elle sur le plateau du Canal Champions Club.