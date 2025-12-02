Transfert à l’OL : La décision radicale du Real Madrid !

Pierrick Levallet

L’OL devrait mettre la main sur un nouvel attaquant cet hiver. Sauf retournement de situation, Endrick devrait être prêté dans le Rhône par le Real Madrid. Le club madrilène ne compterait toutefois faire aucun cadeau à la formation lyonnaise. Les dirigeants merengue entendraient attendre la fin du mercato pour laisser filer l’international brésilien.

Paulo Fonseca devrait obtenir un nouveau renfort offensif à l’OL dès cet hiver. Les dirigeants lyonnais travaillent sur un prêt d’Endrick depuis plusieurs semaines maintenant. Le deal serait même d’ores et déjà acté avec le Real Madrid. Mais la Casa Blanca ne devrait pas se montrer arrangeante envers les pensionnaires de la Ligue 1.

Le Real Madrid ne fera aucun cadeau à l'OL pour Endrick D’après les informations d’El Chiringuito, le Real Madrid ne devrait faire aucun cadeau à l’OL. Xabi Alonso voudrait pouvoir compter sur Endrick en cas de blessure de Kylian Mbappé ou Vinicius Jr. L’attaquant de 19 ans ne devrait donc pas débarquer en France avant fin janvier.