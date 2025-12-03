Signature d’une star au PSG : C’est imminent !

Attentif aux opportunités sur le marché des transferts, le PSG aurait un certain Dayot Upamecano dans le viseur. Faisant partie des meilleurs défenseurs du monde, l’international Français arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Néanmoins, tout semble indiquer que la star de 27 ans devrait prolonger son bail en Bavière.
Miné par les blessures en ce début de saison, le PSG pourrait se montrer offensif en janvier sur le mercato hivernal. Mais cela n’empêche pas Luis Campos et l’équipe de recrutement parisienne de surveiller également certains profils dont le contrat expirera en juin prochain. Au niveau de la défense centrale, ce cas concerne notamment Dayot Upamecano.
Le PSG suit Dayot Upamecano...
Un joueur qu’apprécie clairement le PSG. Malgré l’arrivée d’Illya Zabarnyi cet été, Paris ne serait pas contre une signature de l’international Français à l’issue de son contrat en 2026. Devenu un véritable patron au Bayern Munich, Upamecano était jusqu’à récemment, intéressé par une arrivée au sein du club de la capitale.
...Qui va prolonger au Bayern
Cependant, la roue semble avoir tourné dans ce dossier. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de la BBC, Dayot Upamecano devrait prochainement prolonger son contrat au sein du club bavarois. Les discussions entre les deux camps sont actuellement très avancées précise le média.