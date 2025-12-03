Signature d’une star au PSG : C’est imminent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attentif aux opportunités sur le marché des transferts, le PSG aurait un certain Dayot Upamecano dans le viseur. Faisant partie des meilleurs défenseurs du monde, l’international Français arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Néanmoins, tout semble indiquer que la star de 27 ans devrait prolonger son bail en Bavière.

Miné par les blessures en ce début de saison, le PSG pourrait se montrer offensif en janvier sur le mercato hivernal. Mais cela n’empêche pas Luis Campos et l’équipe de recrutement parisienne de surveiller également certains profils dont le contrat expirera en juin prochain. Au niveau de la défense centrale, ce cas concerne notamment Dayot Upamecano.

Le PSG suit Dayot Upamecano... Un joueur qu’apprécie clairement le PSG. Malgré l’arrivée d’Illya Zabarnyi cet été, Paris ne serait pas contre une signature de l’international Français à l’issue de son contrat en 2026. Devenu un véritable patron au Bayern Munich, Upamecano était jusqu’à récemment, intéressé par une arrivée au sein du club de la capitale.