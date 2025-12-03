Transfert de Barcelone au PSG : Il vend la mèche pour la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Illia Zabarnyi cet été, le PSG chercherait encore à renforcer sa défense centrale. En ce sens, au cours des derniers jours, on a notamment évoqué un intérêt pour Eric Garcia, aujourd'hui au FC Barcelone que Luis Enrique connait très bien. Mais voilà que l'avenir de l'Espagnol va continuer de s'écrire en Catalogne, où il s'apprête à prolonger.

Dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone, Eric Garcia pourrait donc partir libre à l'issue de la saison. Une opportunité qui n'aurait pas échappé au PSG. Connaissant bien l'Espagnol pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection, Luis Enrique aurait bien aimé l'attirer à Paris. Le fait est qu'Eric Garcia ne rejoindra Ousmane Dembélé, Vitinha et compagnie.

« Il va prolonger son contrat avec le Barça » En effet, il ne manque désormais plus que l'officialisation pour la prolongation d'Eric Garcia au FC Barcelone. C'est ce qu'a annoncé Deco ce mercredi au micro de la Cadena Ser. « Il va prolonger son contrat avec le Barça. Il reste encore quelques détails, mais nous sommes d'accord », a assuré le directeur sportif blaugrana concernant Eric Garcia.