Transfert à 500M€ : Une réponse fracassante envoyée au PSG !

Aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez dispose d'une clause libératoire de 500M€. Pas de quoi refroidir certains clubs intéressés par le buteur argentin. Ainsi, le PSG ou encore le FC Barcelone feraient notamment les yeux doux au joueur de Diego Simeone. Chez les Colchoneros, on a toutefois mis les choses au point à propos de Julian Alvarez.

A 25 ans, Julian Alvarez est un joueur qui plait à du beau monde. Sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético de Madrid, l'Argentin a ainsi été annoncé dans le viseur du PSG ainsi que du FC Barcelone. Ce mardi soir, les Colchoneros affrontaient d'ailleurs les Blaugrana. C'était donc l'occasion d'interroger la direction madrilène à propos de l'intérêt du Barça pour Julian Alvarez.

« Tout va bien, il lui reste cinq ans de contrat » Rapporté par Sport, c'est Mateu Alemany qui a donc mis les choses au point à propos de l'avenir de Julian Alvarez. Le directeur du football de l'Atlético de Madrid a alors assuré : « Julian Alvarez ? Non, je n'ai absolument aucune information selon laquelle il serait dans le viseur du Barça. C'est un joueur très important, très important pour l'équipe, pour le club, et je sais qu'il est très heureux chez nous. Tout va bien, il lui reste cinq ans de contrat ».