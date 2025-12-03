Divorce à Marseille : En direct, l’OM balance tout sur l’affaire Rabiot !

L’amour n’aura même pas duré trois ans entre Adrien Rabiot et l’OM. Pourtant, la flamme semblait bien partie pour rester allumée entre les deux camps au vu des discours tenus face à la presse. Mais ça, c’était avant le dérapage de Rabiot dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Quelques mois après les faits, Medhi Benatia a mis un point final à ce feuilleton pendant l’After Foot.
C’était l’amour fou entre Adrien Rabiot et l’OM. D’ailleurs, avant le coup d’envoi de Rennes - Marseille au Roazhon Park le 15 août dernier, Medhi Benatia s’était enflammé au micro de Ligue 1+ sur la personne et le professionnel qu’est l’international français. Mais tout a basculé quelques heures après lorsque Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire dans la foulée de la défaite concédée face aux Rennais (0-1).
«Une fois que c’est sorti comme ça dans la presse, c’est difficile de faire machine arrière»
Par la suite, les hauts décideurs de l’OM ont décidé de mettre de côté les deux protagonistes de la bagarre en guise de sanction. Mais la polémique a pris tant d’ampleur dans la presse qu’il était devenu impossible pour Medhi Benatia et le reste des dirigeants marseillais de revenir en arrière. « La vérité sur l’affaire Rabiot je pense qu’on l’a tous. Après, chacun a envie de se mettre de son côté. Adrien en a beaucoup parlé, malgré tout ce qui s’est passé, je lui veux toujours du bien ça ne va pas changer. On a dû prendre des décisions parce qu’il y a eu des choses qui sont sorties du contexte. Une fois que c’est sorti comme ça dans la presse, c’est difficile de faire machine arrière» ..
«Les gens l’ont beaucoup critiqué, mais la vérité c’est que la mère de Rabiot ne prend pas d’argent»
Il n’y a avait donc plus de retour à la normale possible. D’autant plus que la mère d’Adrien Rabiot, Véronique qui représente ses intérêts, a rajouté de l’huile sur le feu dans les médias. Pendant la diffusion de l’After Foot mardi sur les ondes de RMC, le directeur du football de l’Olympique de Marseille est revenu sur cet épisode assez délicat à l’approche de la fin du mercato, trouvant des circonstances atténuantes à la mère du joueur de l’AC Milan. « Les déclarations de la mère de Rabiot ? Quand tu fais face à ça, soit tu parles à un agent que tu payes et s’il parle comme ça, crois-moi qu’il va recevoir un coup de fil et une explication parce que pour le coup c’est irrespectueux. Mais quand tu parles à une maman, les gens l’ont beaucoup critiqué, mais la vérité c’est que la mère de Rabiot ne prend pas d’argent. Il y a eu un comportement déplacé, on l’a expliqué, on a sévi et derrière il y a eu tout le bordel. Et puis c’était terminé ».