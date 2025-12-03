Divorce à Marseille : En direct, l’OM balance tout sur l’affaire Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’amour n’aura même pas duré trois ans entre Adrien Rabiot et l’OM. Pourtant, la flamme semblait bien partie pour rester allumée entre les deux camps au vu des discours tenus face à la presse. Mais ça, c’était avant le dérapage de Rabiot dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Quelques mois après les faits, Medhi Benatia a mis un point final à ce feuilleton pendant l’After Foot.

C’était l’amour fou entre Adrien Rabiot et l’OM. D’ailleurs, avant le coup d’envoi de Rennes - Marseille au Roazhon Park le 15 août dernier, Medhi Benatia s’était enflammé au micro de Ligue 1+ sur la personne et le professionnel qu’est l’international français. Mais tout a basculé quelques heures après lorsque Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire dans la foulée de la défaite concédée face aux Rennais (0-1).

«Une fois que c’est sorti comme ça dans la presse, c’est difficile de faire machine arrière» Par la suite, les hauts décideurs de l’OM ont décidé de mettre de côté les deux protagonistes de la bagarre en guise de sanction. Mais la polémique a pris tant d’ampleur dans la presse qu’il était devenu impossible pour Medhi Benatia et le reste des dirigeants marseillais de revenir en arrière. « La vérité sur l’affaire Rabiot je pense qu’on l’a tous. Après, chacun a envie de se mettre de son côté. Adrien en a beaucoup parlé, malgré tout ce qui s’est passé, je lui veux toujours du bien ça ne va pas changer. On a dû prendre des décisions parce qu’il y a eu des choses qui sont sorties du contexte. Une fois que c’est sorti comme ça dans la presse, c’est difficile de faire machine arrière» ..