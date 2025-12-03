Transfert - OM : Echange lunaire avec Rabiot, Benatia balance !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM deux mois et demi plus tard. Interrogé sur le transfert de l'international français ce mardi soir, Medhi Benatia a raconté comment il l'a convaincu de migrer vers Marseille, et ce, malgré les limites financières du club.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a signé à l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, l'international français a migré vers Marseille librement et gratuitement le 17 septembre de cette année-là.

Transfert : Benatia a convaincu Rabiot de signer à l'OM Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia est revenu sur le transfert d'Adrien Rabiot à l'OM. En effet, le directeur sportif olympien a raconté son échange avec le milieu de terrain de 30 ans avant sa signature à Marseille.