Transfert - OM : Echange lunaire avec Rabiot, Benatia balance !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM deux mois et demi plus tard. Interrogé sur le transfert de l'international français ce mardi soir, Medhi Benatia a raconté comment il l'a convaincu de migrer vers Marseille, et ce, malgré les limites financières du club.
Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a signé à l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, l'international français a migré vers Marseille librement et gratuitement le 17 septembre de cette année-là.
Transfert : Benatia a convaincu Rabiot de signer à l'OM
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia est revenu sur le transfert d'Adrien Rabiot à l'OM. En effet, le directeur sportif olympien a raconté son échange avec le milieu de terrain de 30 ans avant sa signature à Marseille.
«J'ai un projet pour toi, en revanche l'argent...»
« Le transfert d'Adrien Rabiot ? Quand je vois les listes de Ligue des champions et qu'il n'a toujours pas signé, je me dis : "mais attends, il ne fait pas la Ligue des champions, ça tombe bien, moi non plus." Je l'ai appelé et durant l'une de mes premières discussions avec lui je lui dis : "Ecoute, je pense que tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai un projet pour toi, en revanche l'argent, forcément, on n'a pas ce à quoi tu peux t'attendre". Je lui ai donné 48 heures, et il me rappelle 24 heures plus tard et il me dit : "écoute, appelle ma maman, moi ça me tente." », a révélé Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, sur les ondes de RMC Sport.