Le Qatar dévoile le nom de la nouvelle star du PSG !

Depuis quelques mois, sous l’impulsion de Luis Enrique et Luis Campos, le PSG a lancé un nouveau projet basé sur le collectif. Plusieurs stars ont ainsi été poussées au départ et Nasser Al-Khelaïfi confirme encore une fois que la nouvelle star du PSG est l’équipe elle-même.

Alors que pendant de nombreuses années, le PSG misait sur de grandes stars pour incarner le projet QSI, tout a changé en 2023 avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti sont partis, avant que Kylian Mbappé ne suive un an plus tard. Et cela n’a pas empêché le PSG de remporter la Ligue des champions. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme donc que la vraie star du PSG est désormais l’équipe.

Al-Khelaïfi s’enflamme pour le projet du PSG « Cette reconnaissance récompense mon travail et celui de tout le club. Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes ambitions, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi bien plus qu’une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l’éducation », confie-t-il dans les colonnes de Tuttosport avant de poursuivre.