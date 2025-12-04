PSG - Transfert à 2M€ : Un clash éclate !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant porté les couleurs du Barça de 2007 à 2010, puis de Manchester City jusqu’en 2018, Yaya Touré a marqué son époque. L’ancien milieu de terrain ivoirien s’est fait connaître à l’AS Monaco, mais aurait pu rejoindre le PSG en 2004 contre 2M€, comme ce dernier l’a révélé ce mercredi.

Le PSG a pu compter sur un bon nombre de stars au sein de son effectif. Si depuis 2011, le club parisien s’est distingué avec l’achat de vedettes en tout genre, Paris a également connu des années plus compliquées. Cela a été le cas au début des années 2000, une période dans laquelle Yaya Touré aurait pu s’engager dans la capitale.

Le PSG a manqué Yaya Touré de peu Véritable légende de Manchester City et également passé par le FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain ivoirien était l’invité de Zack Nani dans son émission Zack en Roue Libre ce mercredi. Yaya Touré a ainsi révélé qu’il aurait pu signer au PSG en 2004, contre 2M€, dans un transfert annulé qui l’a profondément marqué.