PSG - Transfert à 2M€ : Un clash éclate !

Ayant porté les couleurs du Barça de 2007 à 2010, puis de Manchester City jusqu’en 2018, Yaya Touré a marqué son époque. L’ancien milieu de terrain ivoirien s’est fait connaître à l’AS Monaco, mais aurait pu rejoindre le PSG en 2004 contre 2M€, comme ce dernier l’a révélé ce mercredi.
Le PSG a pu compter sur un bon nombre de stars au sein de son effectif. Si depuis 2011, le club parisien s’est distingué avec l’achat de vedettes en tout genre, Paris a également connu des années plus compliquées. Cela a été le cas au début des années 2000, une période dans laquelle Yaya Touré aurait pu s’engager dans la capitale.
Le PSG a manqué Yaya Touré de peu
Véritable légende de Manchester City et également passé par le FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain ivoirien était l’invité de Zack Nani dans son émission Zack en Roue Libre ce mercredi. Yaya Touré a ainsi révélé qu’il aurait pu signer au PSG en 2004, contre 2M€, dans un transfert annulé qui l’a profondément marqué.
« J’étais très en colère »
« Je ne voulais pas aller en Ukraine (en 2004, ndlr). Je voulais aller au PSG ou un autre club en France, ça aurait été top. On m’a arraché ce transfert. Le PSG voulait payer le transfert en deux fois, alors que le club ukrainien voulait payer en cash 2M€. C’était énormément d’argent à l’époque. Ils n’ont pas respecté ma volonté, ce qui m’avait heurté énormément, j’étais très en colère », a ainsi confié Yaya Touré.