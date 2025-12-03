PSG - Transfert d’une star : Coup de tonnerre à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistances sur les traces de Julián Alvarez ces derniers mois, le PSG a-t-il encore une chance de pouvoir attirer le buteur argentin, sacré champion du Monde 2022 ? Mateu Alemany, directeur du football de l'Atlético de Madrid, a lâché une réponse très cash au sujet d'Alvarez qu'il annonce tout simplement invendable.

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG en pincerait toujours autant pour Julián Alvarez (25 ans) à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole. Le buteur argentin de l'Atlético de Madrid, sous contrat jusqu'en 2030, reste néanmoins un objectif impossible pour le PSG vu les récents propos de Mateu Alemany, le directeur du football de l'Atlético, à Sport.

Rien avec le PSG ? « Julian Alvarez vers le PSG ou un autre club ? Non, je n'ai absolument aucune information sur les rumeurs le concernant », confie Alemany, qui nie donc tout intérêt de la part du PSG pour Julian Alvarez. Et même si cela venait à être le cas, il ferme déjà la porte à un transfert de la star argentine.