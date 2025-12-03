Lucas Chevalier : Gros coup de théâtre au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier a subi un énorme tacle de la part de Lamine Camara. S’il a finalement pu se relever, le gardien du PSG semblait touché à la cheville. Visiblement, la douleur a persisté pour le portier parisien, qui n’a pas participé à la reprise de l’entraînement ce mercredi.

Un gros choc. Battu à Monaco samedi (1-0), le PSG aurait pu perdre Lucas Chevalier sur blessure. Et pour cause, à la 12ème minute, le gardien français a subi un énorme tacle infligé par Lamine Camara au niveau de sa cheville droite. Resté quelque temps au sol, le numéro 30 parisien a finalement pu se relever, non sans mal.

Chevalier toujours touché A l’issue de la rencontre, RMC avait révélé que la cheville de Lucas Chevalier avait gonflé, tandis que le portier de 24 ans avouait avoir eu beaucoup de chance de ne pas avoir subi de grosse blessure. Dimanche, Luis Enrique décidait d’accorder trois jours de repos à ses joueurs, fixant le retour à l’entraînement pour ce mercredi.