Lucas Chevalier : Gros coup de théâtre au PSG !

Samedi face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier a subi un énorme tacle de la part de Lamine Camara. S’il a finalement pu se relever, le gardien du PSG semblait touché à la cheville. Visiblement, la douleur a persisté pour le portier parisien, qui n’a pas participé à la reprise de l’entraînement ce mercredi.
Un gros choc. Battu à Monaco samedi (1-0), le PSG aurait pu perdre Lucas Chevalier sur blessure. Et pour cause, à la 12ème minute, le gardien français a subi un énorme tacle infligé par Lamine Camara au niveau de sa cheville droite. Resté quelque temps au sol, le numéro 30 parisien a finalement pu se relever, non sans mal.
Chevalier toujours touché
A l’issue de la rencontre, RMC avait révélé que la cheville de Lucas Chevalier avait gonflé, tandis que le portier de 24 ans avouait avoir eu beaucoup de chance de ne pas avoir subi de grosse blessure. Dimanche, Luis Enrique décidait d’accorder trois jours de repos à ses joueurs, fixant le retour à l’entraînement pour ce mercredi.
Le gardien n’a pas pu participer à l’entraînement
Et comme le révèle RMC, Lucas Chevalier n’a pas pu participer à la reprise de l’entraînement ce mercredi. Sa cheville, toujours gonflée, semble donc douloureuse. Le média ajoute que le staff du PSG va désormais suivre attentivement l’évolution de cette blessure, tandis que Chevalier lui, est incertain pour la réception de Rennes ce samedi...