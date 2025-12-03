Laure Boulleau : Son coup de cœur pour une star du foot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande forme à la pointe de l'attaque de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang prouve qu'il n'a rien perdu de tout son talent du haut de ses 36 ans. Et Laure Boulleau avoue d'ailleurs avoir craqué devant les récentes performances du buteur gabonais de l'OM.

Auteur d'un remarquable doublé mardi dernier au Stade Vélodrome contre Newcastle en Ligue des Champions (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) comptabilise actuellement 8 buts et 9 passes décisives depuis le début de la saison avec l'OM. Un excellent retour en forme pour le buteur gabonais qui a été rapatrié par le club phocéen durant le mercato estival, et au micro de Canal Football Club, Laure Boulleau a affiché son coup de coeur pour Aubameyang.

« Abasourdie par son niveau » « Aubameyang me surprend, je suis presque abasourdie par son niveau de jeu. Quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe en Ligue des champions, c’est que tu as un très très bon niveau. Il a encore été bon samedi contre Toulouse. Malgré le résultat, j’ai trouvé qu’il avait été décisif », indique Laure Boulleau.