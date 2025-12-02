Kylian Mbappé : Lamine Yamal dit non, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé ne cache pas son ambition de remporter tous les titres et de battre tous les records. Au contraire, Lamine Yamal n'a pas du tout les mêmes objectifs que son grand rival. En effet, l'attaquant de l'Espagne et du FC Barcelone ne cherche qu'à prendre du plaisir en jouant.

Kylian Mbappé ne cesse de le répéter : il veut gagner tous les titres et faire tomber tous les records. Si Lamine Yamal est un grand compétiteur, il n'a pas du tout les mêmes ambitions que le numéro 10 du Real Madrid et de l'équipe de France.

«Mon objectif n’est pas de battre tous les records» Lors d'un entretien accordé à CBS News, Lamine Yamal a affirmé qu'il ne jouait au football que pour prendre du plaisir. « Mon objectif n’est pas de battre tous les records, de marquer un million de buts, de jouer un million de matchs. Je suis un athlète qui veut prendre du plaisir. J’espère que les enfants voudront me ressembler », a confié l'ailier droit du FC Barcelone et de l'Espagne.