Neymar avec une star du Real Madrid : Le coup de pression à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une quatrième Coupe du monde pour Neymar ? Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne est aux abonnés absents depuis deux ans désormais. Peinant à retrouver une forme physique adéquate, l’ancien joueur du PSG a été mis sous pression par le sélectionneur Carlo Ancelotti avant le début de la compétition en Amérique du nord.

Deux ans et quelques semaines. Voici la durée de la séparation entre Neymar et la sélection brésilienne. Depuis sa rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche, la star du football brésilien n’a pas retrouvé la Seleçao. Et alors que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas, certains fans de l’ex-joueur du PSG se demandent s’il prendra part à la fête du football mondial.

«Pour participer à la Coupe du monde, il faut être à 100 %» Sélectionneur du Brésil depuis juin dernier, son premier poste avec une sélection, Carlo Ancelotti a tenu à faire passer un message clair aux stars comme Neymar et Vinicius Jr. Deux joueurs spéciaux qui ont besoin d’être dans une forme optimale afin de performer. « Neymar au Mondial ? Pour participer à la Coupe du monde, il faut être à 100 %. Nous avons beaucoup de très bons joueurs et je dois choisir ceux qui sont les plus en forme. Cela ne concerne pas seulement Neymar, mais aussi Vinicius ».