Messi - Cristiano Ronaldo : C’est terminé !

Presque depuis le début de leur carrière, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se livrent une intense rivalité. Le débat fait rage lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur joueur de l’histoire. L’Argentin et le Portugais sont naturellement deux prétendants légitimes pour ce titre honorifique. Roberto Carlos s’est d’ailleurs permis de trancher.

Le débat fait rage entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo La Pulga a tout gagné, tant en club qu’en sélection. CR7, lui, empile les buts et les titres même s’il manque encore la Coupe du monde à son palmarès. Roberto Carlos s’est alors permis de trancher pour mettre fin au débat opposant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et l’avis de l’ancien latéral gauche brésilien penche en faveur de l’actuel attaquant d’Al-Nassr.