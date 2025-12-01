Lamine Yamal avec Achraf Hakimi : La vérité éclate en pleine interview

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lamine Yamal a remporté l’Euro 2024 et a échoué en finale de Ligue des nations avec l’Espagne. Le tout, en l’espace d’un an et demi après avoir fêté sa première sélection avec La Roja. Une décision qu’il a prise malgré l’épopée du Maroc à la Coupe du monde 2022 et la possibilité d’imiter Achraf Hakimi en rejoignant les Lions de l’Atlas. Il raconte.

Le 14 décembre 2022, le Maroc d’Achraf Hakimi défiait l’équipe de France de Kylian Mbappé en demi-finale de Coupe du monde après avoir notamment éliminé le Portugal et l’Espagne au tour précédent (0-2). Lamine Yamal suivait ça de près, alors âgé de 15 ans, quelques mois avant de décider de poursuivre sur sa lancée. Après être passé par les catégories de jeunes en Espagne, il décidait de défendre les couleurs de La Roja en septembre 2023.

«Hey, je pourrais jouer pour le Maroc» Et pourtant, Lamine Yamal s’est un temps posé la question de savoir s’il allait continuer avec l’Espagne ou bien imiter Achraf Hakimi en faisant très tôt le choix de jouer pour les Lions de l’Atlas. « A quel point avez-vous été proche de jouer pour le Maroc plutôt que l’Espagne ? La vérité est que c’était quelque chose de bizarre parce que j’avais ça à l’esprit : « Hey, je pourrais jouer pour le Maroc ». Le Maroc venait d’atteindre la demi-finale de la Coupe du monde. Mais la vérité est que je n’ai jamais vraiment douté pour être honnête. Au final, avec tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer l’Euro et jouer ici en Europe ».