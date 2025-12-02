Rupture avec une star : Laure Boulleau réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement pointé du doigt pour son rendement jugé insuffisant avec le PSG, faut-il acter une rupture temporaire avec Lucas Chevalier et le remplacer comme cela avait été fait avec Gianluigi Donnarumma la saison passée ? Laure Boulleau livre son point de vue à ce sujet et garde une confiance intacte envers le nouveau gardien du PSG.

Dimanche, au micro du Canal Football Club sur Canal +, Laure Boulleau a évoqué l'épineux cas Lucas Chevalier au PSG. L'ancien gardien du LOSC, recruté cet été pour 40M€, continue d'être pointé du doigt pour son niveau de jeu jugé décevant depuis ses débuts avec le club de la capitale. Mais faut-il pour autant envisagé une rupture temporaire avec Chevalier et le mettre sur le banc pendant quelques matchs comme l'avait fait le PSG la saison passée avec Gianluigi Donnarumma ?

« Je l'imagine pas du tout » Laure Boulleau affiche un point de vue assez clair sur la question : « Est-ce que Luis Enrique pourrait mettre Lucas Chevalier sur le banc dans un match de Ligue des Champions, comme il a pu le faire pour Gianluigi Donnarumma ? Moi, je l'imagine pas du tout. Je pense que la situation n'est pas la même du tout. Quand Donnarumma a basculé sur le banc, j'ai trouvé qu'il coutait beaucoup plus de buts à son équipe », explique-t-elle avant d'assurer la défense de Lucas Chevalier.