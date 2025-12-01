2027 : Jordan Bardella, Marine Le Pen… Pierre Ménès cash sur l’extrême droite

Pierre Ménès a encore eu l’occasion de clarifier sa position sur l’extrême droite après son passage controversé sur TV Libertés. Interpelé sur les réseaux sociaux, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a réaffirmé n'avoir jamais voté pour l’extrême droite et compte rester sur cette ligne à l’avenir.
Il y a quelques jours, Pierre Ménès était l’invité des Incorrectibles. Une émission disponible sur internet et présentée par Éric Morillot, officiant également TV Libertés. C'est sur cette chaîne d’extrême droite que l’ancien chroniqueur du Canal Football Club avait déclenché une polémique pour ses propos concernant sa « réalité du football », soulignant la minorité de personnes de couleur blanche dans ce sport.
« Je n’ai jamais voté extrême droite de ma vie et j’espère ne jamais avoir à le faire »
Interpellé sur X par un internaute lui reprochant son passage sur TV Libertés, Pierre Ménès a répondu cash au sujet d’un éventuel penchant pour l’extrême droite. « Le jour où j’y étais, deux intervenants étaient clairement de gauche. Et le débat ne m’a pas choqué. Pour info je n’avais jamais entendu parler de l’émission et de la chaîne avant », a confié l’ancienne star de Canal +, affirmant ensuite qu’il n’avait pas l’intention de voter pour Jordan Bardella, Marine Le Pen ou un autre candidat de ce bord politique à l’avenir.
« Si une émission de gauche m’invitait j’irai pareil »
« Si une émission de gauche m’invitait j’irai pareil. Parce que dans tous les cas mes opinions sont les mêmes. Je n’ai jamais voté extrême droite de ma vie et j’espère ne jamais avoir à le faire », ajoute Pierre Ménès sur X. En septembre dernier, l’homme de 62 ans avait déjà eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet lorsqu’un autre utilisateur du réseau social l’avait interrogé sur sa préférence entre Jordan Bardella, Marine Le Pen et Eric Zemmour. « Aucun des 3, jamais voté autant à droite. Une autre question ?! », avait répliqué l’ancien acolyte de Hervé Mathoux.