Zinédine Zidane, la punchline inattendue !

Si pour les plus jeunes, Zinédine Zidane est surtout connu pour ses exploits sur le banc du Real Madrid en Ligue des champions, les plus anciens se remémorent surtout ses coups d’éclat sur le terrain. Sacré Ballon d’Or 1998, le milieu offensif français était considéré comme l’un des meilleurs au monde. Il a d’ailleurs fait vibrer certains de ses coéquipiers, comme Roberto Carlos au Real Madrid.

«Il était comme un danseur de ballet» L’ancien latéral gauche brésilien s’est d’ailleurs permis une punchline sur son ex-coéquipier. « Tout ce que faisait Zidane était un spectacle. Il était comme un danseur de ballet. Il était différent. Je le côtoyais tous les jours. Il était un exemple et je lui suis très reconnaissant pour toutes les occasions qu'il m'a offertes de marquer. J'ai fait la passe sur ce fameux but en finale sans même savoir qu'il était là. C'était une passe vraiment ratée » a confié Roberto Carlos dans le Obi One Podcast.