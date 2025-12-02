Dembélé avec Mbappé à l'étranger, un coup de folie est annoncé !

Amadou Diawara

L'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Interrogé ce lundi, Pierre Ménès a composé son 11 type des Bleus pour cette compétition. D'après le journaliste français, Didier Deschamps ferait mieux d'aligner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ensemble dans l'axe de son attaque.

Lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France (16 points) a terminé à la première place du groupe D, devant l'Ukraine (10), l'Islande (7) et l'Azerbaïdjan (1). Les hommes de Didier Deschamps ont donc composté leur billet pour la compétition, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Ménès réclame un 4-2-4 avec Mbappé, Dembélé, Olise et Doué Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube ce lundi, Pierre Ménès a composé son XI de départ idéal pour l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. D'après le journaliste français, Didier Deschamps aurait tout intérêt à aligner un duo d'attaque Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé dans l'axe.