Dembélé avec Mbappé à l'étranger, un coup de folie est annoncé !

L'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Interrogé ce lundi, Pierre Ménès a composé son 11 type des Bleus pour cette compétition. D'après le journaliste français, Didier Deschamps ferait mieux d'aligner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ensemble dans l'axe de son attaque.
Lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France (16 points) a terminé à la première place du groupe D, devant l'Ukraine (10), l'Islande (7) et l'Azerbaïdjan (1). Les hommes de Didier Deschamps ont donc composté leur billet pour la compétition, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
Ménès réclame un 4-2-4 avec Mbappé, Dembélé, Olise et Doué
Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube ce lundi, Pierre Ménès a composé son XI de départ idéal pour l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. D'après le journaliste français, Didier Deschamps aurait tout intérêt à aligner un duo d'attaque Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé dans l'axe.
«Je mettrais Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en pointe»
« Mon 11 de rêve pour le premier match des Bleus à la Coupe du Monde 2026 ? Maignan : dans les buts. Malo Gusto : arrière droit. Il me parait offrir des garanties dans le jeu bien supérieures à celles de Jules Kounde. Dayot Upamecano - William Saliba : en défense centrale. Ils ont beaucoup d'avance sur la concurrence, tout comme Lucas Digne à gauche. Au milieu de terrain : Aurelien Tchoumeni - Manu Koné. Devant, si tu mets Tchouameni - Koné, tu es obligé d'avoir un joueur qui te fait la liaison entre le milieu et l'attaque, et pour moi, le joueur idéal dans cette configuration, c'est Désiré Doué, avec Michael Olise. Et puis, même si ça n'arrivera pas, parce que ce n'est pas le style de jeu de Didier Deschamps, je mettrais Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en pointe, pour qu'ils soient plus proches l'un de l'autre, que Dembélé puisse partir de la droite vers l'axe, et que Mbappé puisse faire le contraire. Avec Olise, qui peut jouer aussi dans l'axe et sur le côté droit, et Doué, qui peut jouer un peu partout devant, je pense que ce serait l'équipe la plus imprévisible pour l'adversaire », a déclaré Pierre Ménès via Face à Pierrot.