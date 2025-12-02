Clash devant les caméras : Le craquage de Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse de Girona. Durant cette rencontre, Kylian Mbappé a perdu son sang froid. Agacé par une décision arbitrale, le numéro 10 de la Maison-Blanche a clashé Monsieur Clemente, qui ne le regardait pas pendant qu'il lui parlait.

Pour le compte de la 14ème journée de Liga, le Real s'est déplacé à Girona. Toutefois, les hommes de Xabi Alonso ne sont rentrés à Madrid qu'avec un point. En effet, la bande à Kylian Mbappé n'a pu faire qu'un résultat nul sur la pelouse du stade municipal de Montilivi. Par conséquent, le FC Barcelone (34 points) a pris la tête du championnat espagnol, devançant le Real Madrid (33) d'une unité.

Kylian Mbappé explose en plein match Lors du duel entre Girona et le Real Madrid, Kylian Mbappé s'est emporté. A la suite d'une décision arbitrale litigieuse, le numéro 10 merengue a demandé des explications à Monsieur Clemente. Toutefois, l'attitude de ce dernier l'a fait exploser.