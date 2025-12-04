PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, c'est validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un gros passage à vide, Warren Zaïre-Emery est de retour en très grande forme avec le PSG. Une renaissance qui coïncide notamment avec son passage chez les Espoirs, Didier Deschamps ne l'ayant pas appelé en équipe de France. Ce changement d'équipe a fait un bien fou à Zaïre-Emery et ce n'est pas le Parisien qui dira le contraire.

Alors qu'on avait l'habitude de voir Warren Zaïre-Emery avec l'équipe de France, Didier Deschamps n'avait pas appelé le joueur du PSG il y a quelques rassemblements. Une décision qui semblait alors logique, le Parisien n'étant clairement pas au mieux avec le club de la capitale. Profitant de cette décision de Deschamps, Gérald Baticle en a profité pour appeler Zaïre-Emery avec les Espoirs lors du rassemblement d'octobre. Depuis, WZE ne cesse de monter en puissance et retrouver son niveau.

« Ça m'a fait du bien d'aller en Espoirs » Le retour chez les Espoirs a donc été bénéfique pour Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG l'a d'ailleurs reconnu. En effet, dans des propos rapportés par ActuFoot, WZE a avoué : « J'ai beaucoup analysé mes matchs et je dirais qu'il y avait un manque de confiance, peut-être un manque d'intensité aussi. Ça m'a fait du bien d'aller en Espoirs, de prendre des ballons, de jouer vers l'avant, de s'en foutre un peu et de juste jouer ».