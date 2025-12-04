PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, c'est validé !

Après un gros passage à vide, Warren Zaïre-Emery est de retour en très grande forme avec le PSG. Une renaissance qui coïncide notamment avec son passage chez les Espoirs, Didier Deschamps ne l'ayant pas appelé en équipe de France. Ce changement d'équipe a fait un bien fou à Zaïre-Emery et ce n'est pas le Parisien qui dira le contraire.
Alors qu'on avait l'habitude de voir Warren Zaïre-Emery avec l'équipe de France, Didier Deschamps n'avait pas appelé le joueur du PSG il y a quelques rassemblements. Une décision qui semblait alors logique, le Parisien n'étant clairement pas au mieux avec le club de la capitale. Profitant de cette décision de Deschamps, Gérald Baticle en a profité pour appeler Zaïre-Emery avec les Espoirs lors du rassemblement d'octobre. Depuis, WZE ne cesse de monter en puissance et retrouver son niveau.
« Ça m'a fait du bien d'aller en Espoirs »
Le retour chez les Espoirs a donc été bénéfique pour Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG l'a d'ailleurs reconnu. En effet, dans des propos rapportés par ActuFoot, WZE a avoué : « J'ai beaucoup analysé mes matchs et je dirais qu'il y avait un manque de confiance, peut-être un manque d'intensité aussi. Ça m'a fait du bien d'aller en Espoirs, de prendre des ballons, de jouer vers l'avant, de s'en foutre un peu et de juste jouer ».
« Warren, c’est un joueur que j’aime et que nous aimons »
Un tour chez les Espoirs et c'est reparti pour Warren Zaïre-Emery. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, qui expliquait à propos de son joueur au PSG : « Warren, c’est un joueur que j’aime et que nous aimons. Il a commencé la saison comme d’habitude. C’est normal pendant une carrière d’avoir des hauts et des bas. On est content de le voir avec cette confiance, c’est important ».