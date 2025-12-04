«Quelque chose n’allait pas...» : Malaise avec un joueur du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour au premier plan avec le PSG, étant même le joueur le plus utilisé par Luis Enrique en cette première partie de saison, Warren Zaïre-Emery peut avoir le sourire après ses moments de doute. Ancien joueur du club, Benoît Cauet est revenu sur les difficultés rencontrées par le titi parisien.

Après avoir explosé dès son plus jeune âge, Warren Zaïre-Emery a connu une saison 2024/25 plus compliquée, relégué au second plan par Luis Enrique qui a misé sur Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves dans l’entrejeu pour remporter la première Ligue des champions de l’histoire du PSG. Conscient de ses difficultés, Zaïre-Emery ne s’est pas laissé abattre et a renversé la situation en cette fin d’année.

« S’il est sorti de l’équipe, c’est que quelque chose n’allait pas » Avec 1 530 minutes au compteur, et une série de quatorze titularisations, le jeune milieu du PSG est le joueur le plus utilisé de la saison par Luis Enrique. « On parle d’un très jeune joueur qui a commencé très tôt dans un très grand club, où on lui demande à chaque fois d’être parfait. S’il est sorti de l’équipe, c’est que quelque chose n’allait pas », estime Benoît Cauet, interrogé par Le Parisien.