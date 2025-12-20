Mbappé : Le PSG condamné, «c'est une humiliation» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le conflit opposant le PSG à Kylian Mbappé, le conseil des prud'hommes a rendu son verdict. C'est ainsi que le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien joueur, aujourd'hui au Real Madrid. Mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG devra publier l'intégralité du jugement pendant un mois sur la première page de son site internet. Ce qui est terrible comme expliqué par Dominique Séverac.

Réclamant initialement 55M€ de salaires et primes impayés, Kylian Mbappé a finalement vu le PSG être condamné par le conseil des prud'hommes à lui verser 61M€. Un coup dur forcément pour le club de la capitale. Mais voilà que pour ne rien arranger, outre le fait de régler cette somme, le PSG va également devoir pendant un mois publier l'intégralité du jugement sur la première page de son site internet.

« Normalement, un site internet c'est un peu le journal des bonnes nouvelles » A l'occasion du podcast Le Code, Dominique Séverac a réagi à cette sanction qui serait terrible pour le PSG en terme d'image. En effet, le journaliste du Parisien a expliqué : « Normalement, un site internet c'est un peu le journal des bonnes nouvelles. Et là, tout d'un coup, dans toutes les langues car c'est un site international, il va falloir imaginer que les gens en Corée du Sud, au Vénézuela que le PSG doit 61M€ à Mbappé, avec le détail de toutes les sommes, ça pendant un mois ».