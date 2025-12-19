Chevalier - Safonov : Le clash annoncé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à la cheville droite et absent ces dernières semaines, Lucas Chevalier, pas exempt de tout reproche depuis son arrivée au PSG, est aujourd’hui menacé par sa doublure Matvey Safonov, auteur de prestations convaincantes. Pour Rémy Vercoutre, cette situation pourrait provoquer un malaise au sein du vestiaire.

Encore une fois sous l’ère qatarie, la hiérarchie des gardiens fait débat. Jusqu’ici numéro 1 dans l’esprit de Luis Enrique, Lucas Chevalier a vu Matvey Safonov briller en son absence, avec notamment une prestation héroïque lors de la séance des tirs au but en finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. 1) mercredi soir en sortant quatre tentatives adverses.

« Je ne crois pas aux vertus de numéro un et numéro un bis » Interrogé par L’Équipe sur la concurrence entre les deux portiers du PSG, Rémy Vercoutre appelle à la prudence, lui qui a connu cette situation en tant que joueur mais également entraîneur des gardiens à l’OL. « Je ne crois pas aux vertus de numéro un et numéro un bis. À terme, cela donne deux gardiens moyens, craintifs, qui se disent au moindre pépin qu'ils peuvent sauter alors que la prise de risque est maximale à ce poste. Il doit y avoir une communication autour de ça », prévient-il.