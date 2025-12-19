PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Un proche annonce la fin !

Arrivé durant le dernier mercato estival en provenance du LOSC, Lucas Chevalier connaît des premiers mois mouvementés au PSG. Alors que son statut de numéro 1 est remis en question suite aux dernières prestations convaincantes de Matvey Safonov, l’entourage de l’international français relativise et aborde la situation avec optimisme...
Sous le feu des critiques depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier est désormais sérieusement menacé par Matvey Safonov, qui a profité de l’absence sur blessure du portier français pour briller, plus particulièrement lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo (1‑1, 2‑1 TAB), remportée par le PSG grâce à une performance XXL du Russe, auteur de quatre arrêts sur cinq frappes brésiliennes.
« Au moins, il n'est plus dans les radars, il va pouvoir se régénérer mentalement »
Dans l’entourage de Lucas Chevalier, on voit cette concurrence comme un moyen de s’éloigner des projecteurs, et mettre fin à la période difficile traversée par le Français. « Sa venue n'a pas été trop approuvée, les gens se sont demandé pourquoi prendre Chevalier à la place d'un (Gianluigi) Donnarumma XXL. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Les médias ne l'ont pas épargné. On lui a bien savonné la planche. Mais ça va lui servir et le faire grandir. Au moins, il n'est plus dans les radars, il va pouvoir se régénérer mentalement », confie cet intime de Chevalier, rapporté par L’Équipe.
« On a signé pour 5 ans »
« Il a déjà connu ce genre de situation où il se dit qu'il va jouer et que ce n'est pas le cas, ajoute-t-on dans son entourage. La vie n'est pas toujours linéaire. Il faut vivre au jour le jour, rester tranquille. On a signé pour 5 ans. Ça peut aussi être un mal pour un bien ».