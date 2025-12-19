PSG - Lucas Chevalier : La mise à l’écart est validée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi, Matvey Safonov était encore titulaire lors de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG. Dans l’entourage de Lucas Chevalier, on reconnaît que le choix de Luis Enrique était le bon au vu du scénario qui a vu le portier russe briller lors de la séance de tirs au but.

Touché à une cheville le 29 novembre dernier, face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier n’a pas rejoué depuis. Durant l’absence du portier de l’équipe de France, Matvey Safonov en a profité pour enchaîner les prestations convaincantes alors que l’ancien joueur du LOSC arrivé l’été dernier peine encore à faire l’unanimité. Mercredi, le Russe a frappé un grand coup en arrêtant quatre des cinq tentatives de Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale (1‑1, 2‑1 TAB) remportée par le PSG.

« A la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l'accepter » Dans l’entourage de Lucas Chevalier, on se montre bon joueur concernant la titularisation de Matvey Safonov pour l’événement. « Il y a de la déception forcément mais c'est un choix du coach qui n'est pas illogique au vu de ce que Safonov avait montré lors des matches d'avant. À la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l'accepter. Le plus important, c'est que le club gagne. C'est ce qui prime, on l'a bien compris », confie ses proches, rapportés par L’Équipe.