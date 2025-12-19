PSG - Lucas Chevalier : La mise à l’écart est validée !

Mercredi, Matvey Safonov était encore titulaire lors de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG. Dans l’entourage de Lucas Chevalier, on reconnaît que le choix de Luis Enrique était le bon au vu du scénario qui a vu le portier russe briller lors de la séance de tirs au but.
Touché à une cheville le 29 novembre dernier, face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier n’a pas rejoué depuis. Durant l’absence du portier de l’équipe de France, Matvey Safonov en a profité pour enchaîner les prestations convaincantes alors que l’ancien joueur du LOSC arrivé l’été dernier peine encore à faire l’unanimité. Mercredi, le Russe a frappé un grand coup en arrêtant quatre des cinq tentatives de Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale (1‑1, 2‑1 TAB) remportée par le PSG.
« A la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l'accepter »
Dans l’entourage de Lucas Chevalier, on se montre bon joueur concernant la titularisation de Matvey Safonov pour l’événement. « Il y a de la déception forcément mais c'est un choix du coach qui n'est pas illogique au vu de ce que Safonov avait montré lors des matches d'avant. À la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l'accepter. Le plus important, c'est que le club gagne. C'est ce qui prime, on l'a bien compris », confie ses proches, rapportés par L’Équipe.
Le PSG annonce que « le meilleur jouera »
Reste désormais à voir si Lucas Chevalier retrouvera sa place dans les cages du PSG ou si Matvey Safonov conservera la confiance de Luis Enrique pour les matches à fort enjeu. Au sein du club, on affirme que « le meilleur jouera », précisant que « le coach prendra sa décision le jour de chaque match ».