PSG : Kvaratskhelia lui a posé un lapin avant la rupture !

Auteur d’un bon début de saison, le PSG a néanmoins connu des problèmes de blessures au sein de son effectif. Cependant, le club parisien ne devrait pas boucler un transfert à la Kvaratskhelia cet hiver. Car l’an passé, les dirigeants avaient réussi à signer le Géorgien, notamment parce que celui ci était parti au clash avec Naples pour rejoindre le club français.
En janvier 2025, le PSG avait réalisé un coup immense sur le mercato hivernal. Dans une période où les grands clubs européens se veulent plutôt discrets sur le marché des transferts, le club parisien avait réussi à attirer Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance de Naples contre 70M€.
Le PSG avait frappé fort avec Kvaratskhelia
Ayant rapidement dynamisé l’attaque de Luis Enrique, le Géorgien a remporté la Ligue des Champions avec le PSG quelques mois seulement après son arrivée. Comme le révèle RMC ce vendredi, le club parisien ne devrait pas réaliser d’opérations similaires à celle de l’achat du numéro 7 au mois de janvier 2026.
Le Géorgien était parti au clash avec Naples
Et pour cause, comme le rappelle le média, les circonstances de l’arrivée de « Kvara » au PSG sont bien précises. Ce dernier n’avait pas hésité à partir au clash avec Naples afin de forcer son départ vers le PSG. RMC rapporte ainsi que l’ailier gauche avait même séché plusieurs séances d’entraînements afin de provoquer son transfert en janvier !