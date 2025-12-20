PSG : Kvaratskhelia lui a posé un lapin avant la rupture !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un bon début de saison, le PSG a néanmoins connu des problèmes de blessures au sein de son effectif. Cependant, le club parisien ne devrait pas boucler un transfert à la Kvaratskhelia cet hiver. Car l’an passé, les dirigeants avaient réussi à signer le Géorgien, notamment parce que celui ci était parti au clash avec Naples pour rejoindre le club français.

En janvier 2025, le PSG avait réalisé un coup immense sur le mercato hivernal. Dans une période où les grands clubs européens se veulent plutôt discrets sur le marché des transferts, le club parisien avait réussi à attirer Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance de Naples contre 70M€.

Le PSG avait frappé fort avec Kvaratskhelia Ayant rapidement dynamisé l’attaque de Luis Enrique, le Géorgien a remporté la Ligue des Champions avec le PSG quelques mois seulement après son arrivée. Comme le révèle RMC ce vendredi, le club parisien ne devrait pas réaliser d’opérations similaires à celle de l’achat du numéro 7 au mois de janvier 2026.