Nouveaux joueurs au PSG : La surprise annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a été interrogvé sur Eddy Doué et si ce dernier pourrait être amené à intégrer le groupe pro prochainement. L’entraîneur du PSG n’a voulu parlé de cas individuels, mais a réaffirmé sa confiance en ses jeunes joueurs et certains d’entre eux pourraient être amenés à avoir du temps de jeu samedi en Coupe de France.

Après Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, aura-t-on l’occasion de voir d’autres joueurs issus du centre de formation du PSG en action samedi, face à Vendée Fontenay Foot en Coupe de France ? La question a été posée à Luis Enrique ce vendredi en conférence, notamment en ce qui concerne Eddy Doué, milieu de terrain âgé de 20 ans.

« Ils savent qu'ils doivent toujours être prêts » « Je ne vais pas parler individuellement des titis. Ils savent qu'ils doivent toujours être prêts. Qu'importe l'heure et le jour. Mais pas de pression sur eux », a répondu l’entraîneur du PSG, qui devra faire sans Kang-in Lee, Willian Pacho, Matvey Safonov, ainsi qu’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, tous les deux à la CAN, contre le pensionnaire de National 3.