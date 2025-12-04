Conflit avec le PSG : Luis Campos décide de porter plainte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la guerre est déclarée entre le PSG et le journal L'Equipe. Un combat que Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, a d'ailleurs décidé de prendre en main. Ainsi, il a été révélé qu'à l'initiative du Portugais, plusieurs plaintes avaient été déposées.

En 2022, le PSG décidait de se séparer de Leonardo et de faire venir Luis Campos. Nommé conseiller sportif, le Portugais s'est ainsi vu confier les clés du projet parisien. Le voilà aujourd'hui en charge notamment du recrutement du club de la capitale. Mais Luis Campos s'occuperait en parallèle d'autres dossiers, à commencer par celui de la guerre avec le journal L'Equipe.

Le PSG contre-attaque pour diffamation ! Aujourd'hui et ce depuis plusieurs mois, la rupture est plus que jamais actée entre le PSG et le quotidien sportif. Et voilà que Luis Campos a décidé de partir en guerre. C'est ainsi que L'Equipe a révélé que le Portugais avait initié plusieurs procédures en diffamation à l'encontre du média.