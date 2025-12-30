Séparation avec Zidane : Il obtient une information exclusive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 1996 après une saison marquée par l'épopée en Coupe de l'UEFA, Zinedine Zidane quitte les Girondins de Bordeaux afin de s'engager avec la Juventus. Rolland Courbis, qui était déjà tombé d'accord avec la direction du club afin d'en prendre les rênes la saison suivante, révèle qu'il avait eu l'information plusieurs mois auparavant.

La première fois qu'il quitte la France, c'est durant l'été 1996. Après une saison bien remplie avec les Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane rejoint en effet la Juventus. Il ne sera donc pas dirigé par Rolland Courbis, qui arrivera sur le banc bordelais la saison suivante, mais qui avait appris le départ de plusieurs cadres bien avant de débarquer.

Zidane quitte Bordeaux... « Deux mois avant le match de Milan, j’étais tombé d’accord avec Alain Afflelou et Jean-Louis Triaud. Mon boulot c’était de bien regarder les joueurs qui allaient manquer, car c’était prévu que les trois ou quatre meilleurs joueurs de Bordeaux allaient être transférés », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.