PSG : La blague qui fait le buzz !

Pas vraiment habitué à célébrer des buts, de par son poste de milieu axial, Vitinha n'a jamais plus que ça fait parler de lui pour son sens de la finition. Et pourtant, le Portugais est de plus en plus décisif, ayant même une célébration attitrée qui a rencontré son succès. Ce que le principal intéressé n'a pas du tout vu venir.

Vitinha, en plus d'être devenu le moteur de l'animation du Paris Saint-Germain tant sur les phases défensives qu'offensives, a ajouté une corde à son arc déjà bien fourni : le sens du but. La saison dernière, le milieu de terrain de 25 ans a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en Ligue 1 en marquant deux buts en Ligue des champions.

La célébration de Vitinha devenue virale Depuis le début de la saison, Vitinha a signé le premier triplé de sa carrière en Ligue des champions contre Tottenham le 26 novembre dernier (5-3) faisant grimper son nombre de buts à 4 dans la plus grande des compétitions européennes durant cette campagne. En championnat, l'international portugais a été décisif à une reprise si l'on enlève ses 6 passes décisives. Cette saison, Vitinha a donc fait tourné l'élastique de ses cheveux 5 fois. Une célébration qui est devenue sa marque de fabrique.