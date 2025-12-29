Transfert à 80M€ : La dernière folie réclamée au PSG !

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et Luis Campos semble bien décidé à offrir des renforts à Luis Enrique. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain regarderait notamment du côté du Portugal, avec un intérêt pour Ousmane Diomande, défenseur central du Sporting.

Si le milieu de terrain et l’attaque sont les points forts du PSG, on ne peut pas vraiment dire la même chose pour la défense. Luis Enrique rencontre quelques problèmes dans l’axe du terrain, avec les dernières recrues qui n’apportent pas vraiment satisfaction.

Un nouveau défenseur au PSG Lucas Beraldo et Ilya Zabarnyi n’ont pas convaincu depuis leur arrivée à Paris et le premier est même annoncée sur le départ en vue du mercato hivernal. Ainsi, Luis Campos pourrait recruter une grosse pointure en défense centrale, afin de régler ce chantier. Et la solution pourrait venir du Portugal, un terrain bien connu par le dirigeant parisien...