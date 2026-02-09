Solution inespérée pour l'OM ? Un entraîneur qui rêve de Marseille se retrouve sur le marché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et si tout s'alignait enfin pour l'OM ? Alors que le club phocéen traverse une période plus que délicate, l'avenir de Roberto De Zerbi est plus que jamais menacé. Mais au sein du club phocéen, on ne semble pas vouloir se précipiter, notamment à cette période de la saison. Cependant, le fait qu'un entraîneur se retrouve sur le marché pourrait bien rebattre les cartes.

Comme chaque année, ça bouger fort sur le banc de Ligue 1, et celui d'un club important va se libérer. En effet, alors qu'il pensait avoir redressé la barre après une période plus que délicate à l'automne, Habib Beye ne finalement pas poursuivre l'aventure avec le Stade Rennais. Nommé il y a à peine plus d'un an pour remplacer Jorge Sampaoli, l'ancien joueur de l'OM va être démis de ses fonctions.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 ⤵️



Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza.



Dans l’attente de la décision à venir, les… pic.twitter.com/2ofHq1F4aB — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 9, 2026

Beye et Rennes, c'est fini En effet, le Stade Rennais vient de communiquer la nouvelle : « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza ». Habib Beye n'a donc pas survécu aux quatre défaites de suite du Stade Rennais, battu à Lens ce week-end (1-3). A l'issue d'une réunion avec sa direction, l'ancien coach du Red Star s'est vu notifier son renvoi, un an après sa nomination le 30 janvier 2025. D'après Ouest-France, c'est Franck Haise qui va le remplacer, ce dernier étant libre depuis son départ de l'OGC Nice.