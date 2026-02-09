Solution inespérée pour l'OM ? Un entraîneur qui rêve de Marseille se retrouve sur le marché !

Et si tout s'alignait enfin pour l'OM ? Alors que le club phocéen traverse une période plus que délicate, l'avenir de Roberto De Zerbi est plus que jamais menacé. Mais au sein du club phocéen, on ne semble pas vouloir se précipiter, notamment à cette période de la saison. Cependant, le fait qu'un entraîneur se retrouve sur le marché pourrait bien rebattre les cartes.
Comme chaque année, ça bouger fort sur le banc de Ligue 1, et celui d'un club important va se libérer. En effet, alors qu'il pensait avoir redressé la barre après une période plus que délicate à l'automne, Habib Beye ne finalement pas poursuivre l'aventure avec le Stade Rennais. Nommé il y a à peine plus d'un an pour remplacer Jorge Sampaoli, l'ancien joueur de l'OM va être démis de ses fonctions.
Beye et Rennes, c'est fini
En effet, le Stade Rennais vient de communiquer la nouvelle : « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza ».
Habib Beye n'a donc pas survécu aux quatre défaites de suite du Stade Rennais, battu à Lens ce week-end (1-3). A l'issue d'une réunion avec sa direction, l'ancien coach du Red Star s'est vu notifier son renvoi, un an après sa nomination le 30 janvier 2025. D'après Ouest-France, c'est Franck Haise qui va le remplacer, ce dernier étant libre depuis son départ de l'OGC Nice.
La solution tant attendue à l'OM ?
Une situation qui pourrait bien être suivie attentivement par l'OM au lendemain de la déroute contre le PSG (0-5). Et pour cause, la situation de Roberto De Zerbi semble plus que jamais incertaine, mais son avenir pouvait être garanti par l'absence de solution sur le marché. Ce n'est désormais plus le cas avec la présence d'Habib Beye qui est donc disponible et qui pourrait être un candidat naturel à ce poste par son passé d'ancien Marseillais. Très apprécié par les supporters, l'ancien international sénégalais a évolué durant quatre saisons à l'OM entre 2003 et 2007 et connaît donc parfaitement cet environnement. D'ailleurs, en 2024 dans les colonnes de L'EQUIPE, Habib Beye lâchait un gros appel du pied à Pablo Longoria : « Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire ». Autrement dit, si Medhi Benatia passe un coup de fil, Habib Beye ne devrait pas hésiter longtemps.