CAN 2025 : «Il y a autre chose derrière», l’affaire de la serviette enfin expliquée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est l’une des images qui a beaucoup fait réagir et interrogé lors de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal : l’affaire de la serviette. Yehvann Diouf s’est efforcé de protéger celle d’Edouard Mendy alors que les Marocains essayaient de lui prendre. Un entraîneur qui connaît bien le continent africain a tenté d’en expliquer les raisons.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc le 14 janvier dernier a été marquée par plusieurs incidents, notamment une scène assez lunaires quand des ramasseurs de balles ont essayé de voler la serviette d’Edouard Mendy. Yehvann Diouf s’est errigé en défenseur de la serviette de son coéquipier, jusqu’à être harcelé et bousculé pour y parvenir. Même Ismael Saibari a tenté de la prendre, en vain.

« Ce n’est pas juste prendre une serviette, il y a autre chose derrière » Actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite et champion d’Afrique avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, Hervé Renard s’est exprimé sur cette affaire et a essayé d’en expliquer les raisons. « La serviette, elle a quelque chose, mais ça serait trop long pour l’expliquer ici. C’est parce que c’est un objet qui a quelque chose. Si quelqu’un a voulu l’enlever, c’est pour perturber… Mais les gens en Europe ne peuvent pas comprendre. Est-ce qu’elle était bénie ? Peut-être. Ce sont des croyances importantes en Afrique. Chacun voit la chose de son côté, comme il a envie de la voir. Ce n’est pas juste prendre une serviette, il y a autre chose derrière », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Colinterview.

"Il y a quelque chose d'important que les gens ignorent derrière l'histoire de la serviette en finale"



À l'occasion de la sortie de son livre : Moi, le foot, l'Afrique Hervé Renard s'est livré dans Colinterview ! 🙏🏾



Une interview disponible à 13h sur Colinterview 🔥 pic.twitter.com/bHvwXJrZly — Colinterview (@Colinterview) February 15, 2026