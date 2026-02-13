CAN 2025 : Après le scandale, la nouvelle rumeur qui fait réagir...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A chaque CAN son lot de polémiques. Le mois dernier, le Sénégal a triomphé en finale face au Maroc, pays organisateur, qui n'a pas échappé à quelques scandales. L'édition 2027 connaît déjà sa première polémique alors que la compétition se déroulera en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Une nouvelle rumeur est en cours.

Alors que la CAN vient de se terminer par la victoire du Sénégal au bout du suspense et de nombreuses polémiques, les yeux sont déjà tournés vers la prochaine édition, qui aura lieu en 2027. Ou plutôt qui devrait avoir lieu en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, puisque les premières rumeurs doutent de la teneur de cette compétition aux dates prévues.

La CAN 2027 en danger ? D'après des informations rapportées par The Guardian, la CAN 2027 pourrait être reportée de plusieurs mois. En effet, les trois pays organisateurs ne seraient pas prêts à accueillir la compétition à temps. L'événement pourrait donc être décalé d'un an puisqu'au Kenya, les élections prévues en août 2027 pourraient perturber la compétition. « Nous avons vu l’atmosphère instable autour de ces élections en Tanzanie, en Ouganda et même au Kenya. La sécurité ne serait pas garantie pour une compétition aussi importante » déclare Nicholas Musonye, le président du comité kényan d’organisation. Le Kenya a vécu deux graves épisodes lors des élections en 2007 et en 2017. Même chose en Tanzanie et en Ouganda où les choses peuvent vite déraper. Mais tout n'a pas été encore décidé.