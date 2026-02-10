L'OM décide de le virer, c'est «la plus grande erreur de management de l'histoire moderne»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, on n'a pas hésité à prendre des décisions très forts au cours des derniers mois. En effet, le club phocéen s'est séparé de nombreux joueurs à l'occasion du mercato, mais certains départs ont bien évidemment fait plus que parler que d'autres. L'OM aurait-il ainsi commis une terrible erreur avec un joueur en particulier ?

A chaque mercato, l'OM est l'un des clubs les plus actifs en Europe. On a encore pu le voir lors de la dernière fenêtre de recrutement et ce que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Au cours des derniers mois, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, les mouvements ont donc été très nombreux à Marseille, où on n'a pas hésité à se séparer de certains gros joueurs. Des décisions assumées sur le coup à l'OM, mais qui suscitent aujourd'hui certaines interrogations.

L'OM s'est séparé de Rabiot Ainsi, alors que la situation actuelle de l'OM n'est pas la meilleure à la suite de l'humiliation dans le Classique face au PSG (5-0), voilà que la décision de se séparer d'Adrien Rabiot en début de saison est revenue sur la table. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, du club phocéen lors du précédent exercice, le Français est reparti pour une deuxième saison avec l'OM. Mais une bagarre a éclaté entre le milieu de terrain et Jonathan Rowe à la suite du premier match face à Rennes. Un comportement que la direction olympienne n'a pas voulu laisser passer, choisissant ainsi de se séparer des deux joueurs. Et c'est de cette manière que Rabiot a été vendu au Milan AC.