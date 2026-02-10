L'OM décide de le virer, c'est «la plus grande erreur de management de l'histoire moderne»

Du côté de l'OM, on n'a pas hésité à prendre des décisions très forts au cours des derniers mois. En effet, le club phocéen s'est séparé de nombreux joueurs à l'occasion du mercato, mais certains départs ont bien évidemment fait plus que parler que d'autres. L'OM aurait-il ainsi commis une terrible erreur avec un joueur en particulier ?
A chaque mercato, l'OM est l'un des clubs les plus actifs en Europe. On a encore pu le voir lors de la dernière fenêtre de recrutement et ce que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Au cours des derniers mois, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, les mouvements ont donc été très nombreux à Marseille, où on n'a pas hésité à se séparer de certains gros joueurs. Des décisions assumées sur le coup à l'OM, mais qui suscitent aujourd'hui certaines interrogations.
L'OM s'est séparé de Rabiot
Ainsi, alors que la situation actuelle de l'OM n'est pas la meilleure à la suite de l'humiliation dans le Classique face au PSG (5-0), voilà que la décision de se séparer d'Adrien Rabiot en début de saison est revenue sur la table. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, du club phocéen lors du précédent exercice, le Français est reparti pour une deuxième saison avec l'OM. Mais une bagarre a éclaté entre le milieu de terrain et Jonathan Rowe à la suite du premier match face à Rennes. Un comportement que la direction olympienne n'a pas voulu laisser passer, choisissant ainsi de se séparer des deux joueurs. Et c'est de cette manière que Rabiot a été vendu au Milan AC.
Etait-ce la bonne décision à prendre ?
Du côté de l'OM, on a donc choisi de faire passer l'institution avant. Adrien Rabiot a ainsi été poussé vers la porte de sortie et c'est le Milan AC qui l'a récupéré. Mais voilà que le club phocéen se serait complètement trompé avec le Français. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Alonzo qui n'a pas hésité à dire sur le plateau de L'Equipe de Greg à propos de ce dossier Rabiot : « Le départ d'Adrien Rabiot est la plus grande erreur de management de l'histoire moderne de l'OM. La plus grande. Tu me l'expliques comme tu veux, quelles que soient les raisons, c'est une erreur ».