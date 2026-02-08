«Je vais jouer en Angleterre» : Le transfert planifié de longue date par Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir fait la première partie de sa carrière en France, sous le maillot de l’AS Monaco puis du PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter l’Hexagone. En 2024, l’attaquant a réalisé son rêve en rejoignant l’Espagne et le Real Madrid. Y restera-t-il encore longtemps ? Mbappé pourrait bien avoir prévu un plan de carrière depuis un moment déjà…

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Il ne s’en cachait pas, depuis petit, il rêvait de porter le maillot de la Casa Blanca. S’imaginant ainsi très tôt en Espagne, l’attaquant français avait alors agi en conséquence quand il était à l’école. Mais voilà qu’au même moment, Mbappé préparait visiblement une autre expérience en dehors de la France.

« L’anglais parce que je vais jouer en Angleterre » Alors que Kylian Mbappé a très vite voulu devenir joueur de football, ça s’est ressenti sur sa scolarité. Seuls quelques matières intéressées alors celui qui est devenu professionnel par la suite. « Tout petit déjà tu ne pouvais pas l'obliger à faire quoi que ce soit qu’il n’ait pas décidé. Il travaillait donc par intermittence et uniquement les matières utiles : « Le français parce que j’en aurai besoin pour m’exprimer au foot, l’anglais parce que je vais jouer en Angleterre et l’espagnol parce que je jouerai aussi en Espagne ! ». En sixième, il a décrété vouloir arrêter arrêter l’école pour être footballeur », révélait alors Fayza Lamari pour Paris Match en 2021. Alors que voilà Kylian Mbappé aujourd’hui en Espagne, le verra-t-on prochainement en Angleterre comme il avait pu l’annoncer ?