«On l’a signé pour…» Luis Enrique répond aux journalistes sur ce transfert au PSG !

Moins impressionnant cette saison pour le moment, le PSG a terminé son mercato hivernal avec une recrue en plus. En effet le club de la capitale avait fait le choix d'être plutôt discret sur le mercato l'été dernier en ne changeant quasiment pas son effectif par rapport à la saison dernière. A la veille du match face à l'OM, Luis Enrique en a révélé davantage sur cette jeune recrue.

Hors du top 8 de la Ligue des champions, mais qualifié pour la suite, et éliminé en Coupe de France, le PSG se bat actuellement avec le RC Lens pour la place de leader du championnat. Cet hiver le club de la capitale a mis la main sur un jeune milieu offensif qui vient du FC Barcelone. A Paris il y a de l'excitation concernant ce jeune talent que l'on ne verra peut-être pas tout de suite d'après Luis Enrique.

Dro Fernandez convoqué face à l'OM ? Luis Enrique répond A seulement 18 ans, Dro Fernandez n'a disputé que 5 matches avec le FC Barcelone au niveau professionnel. Le jeune Espagnol a signé jusqu'en 2030 au PSG et a le temps avant de montrer ses qualités sur le terrain. « Sa première contre l’OM ? Peut-être. Je ne sais pas et je ne vais pas le dire… Je ne sais pas qui va jouer, combien de minutes… Ce n’est pas important car c’est un joueur qui a de grandes qualités, un profil différent de ce qu’on avait. On ne l’a pas signé pour un ou deux matchs, une ou deux semaines, mais pour cinq ans. C’est ce qu’on veut » dévoile Luis Enrique en conférence de presse devant les journalistes.