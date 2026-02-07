Kylian Mbappé, la demande très spéciale au PSG : «Tu peux en parler au président»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur de l'AS Monaco jusqu'au mois d'août 2017, Kylian Mbappé avait d'ailleurs affronté le PSG en Trophée des Champions quelques semaines seulement avant son transfert en direction du Parc des Princes. Et l'attaquant tricolore avait formulé une demande spéciale à l'un des cadres de l'époque au PSG... Explications.

Le 29 juillet 2017, l'AS Monaco et le PSG s'affrontaient en Trophée des Champions, et ce quelques semaines seulement avant que Kylian Mbappé ne quitte le club de la Principauté pour le Parc des Princes avec un transfert à 180M€ qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et Thiago Silva, l'ancien capitaine emblématique du PSG, s'est confié à ce sujet au micro de Ligue 1 + en lâchant une anecdote assez insolite sur les coulisses de l'arrivée de Mbappé dans la capitale cet été-là.

« Si Neymar vient, je viens aussi » Thiago Silva raconte la discussion qu'il a eu avec Kylian Mbappé ce soir de PSG-Monaco : « Je me souviens très bien du Trophée des Champions contre le Monaco de Mbappé. À la fin du match, il est venu me voir et m’a dit : Si Neymar vient, je veux venir aussi. Tu peux en parler au président. Moi aussi je veux faire partie de cette équipe. Neymar a signé », indique le défenseur central brésilien, qui était donc chargé d'en toucher deux mots au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.